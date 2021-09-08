Канделаки покинула пост генерального продюсера "Матч ТВ"
Фото: инстаграм Тины Канделаки/Автор неизвестен
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера "Матч ТВ" и назначена заместителем генерального директора "Газпром-медиа".
"Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича Жарова – не меньший вызов, чем запуск телеканала "Матч ТВ" шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены", – приводит слова Канделаки "Матч ТВ".
Новым генеральным продюсером "Матч ТВ" станет Александр Тащин, который ранее был главным редактором телеканала.
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