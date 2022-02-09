Канделаки получила должность на ТНТ

Фото: инстаграм Тины Канделаки/Автор неизвестен

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки станет исполняющим обязанности директора ТНТ, сообщает "РБК".

Канделаки заменит Романа Петренко, который уходит с телеканала, но остается в холдинге "Газпром-Медиа".

"Назначение исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ — большая ответственность. Спасибо холдингу и А.А. Жарову за доверие, Роману Петренко за поддержку, а команде ТНТ и всем, с кем я уже не первый месяц работаю, за дружеское общение и желание сохранить и преумножить результаты главного развлекательного канала страны", - написала Канделаки в своем инстаграме.

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