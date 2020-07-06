Канделаки поздравила с чемпионством баскетбольный "Зенит"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки снова допустила эпическую ошибку, связанную с российским футболом.

44-летняя медиаменеджер решила поздравить с досрочным чемпионством питерский "Зенит", однако в сторис своего инстаграма она отметила не футбольную, а баскетбольную команду "сине-бело-голубых".

"Тина Канделаки, если бы тебя не было, не нашлось бы достаточно больного воображения, чтобы тебя придумать", - отреагировал на ошибку Канделаки её давний оппонент Василий Уткин.

Напомним, что в октябре 2019 года генпродюсер "Матч ТВ" попала в неловкую ситуацию, причислив иранца Сердара Азмуна к игрокам сборной России. Тогда она перепутала легионера "Зенита" с Магомедом Оздоевым.

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