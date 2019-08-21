Канделаки прокомментировала дисквалификацию Семака
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем телеграмме рассказала, что думает о дисквалификации главного тренера "Зенита" Сергея Семака за оскорбление судей в матче 6-го тура с "Ахматом".
Напомним, специалиста отстранили на 2 матча "Зенита" за то, что он назвал арбитров встречи козлами.
"Читаю новость о дисквалификации Сергея Семака на две игры и думаю: а чего этим решением добивается КДК?
Когда в высшей степени интеллигентный Сергей Богданович срывается, обращаясь к своему помощнику (ни в коем случае не в адрес судьи), это иллюстрирует его неподдельное разочарование уровнем судейства.
Мне кажется более логичным вместо санкций и извинений арбитров за ошибки, которые звучат постфактум и не возвращают командам очков, услышать о том, что будет делать судейский комитет, чтобы качество судейства соответствовало качеству игры. Устранять, все-таки, необходимо не следствие, а причину", - написала Канделаки.
Таким образом, Семак пропустит матч "Зенита" с "Уфой", который состоится 24 августа. Дисквалификация на второй матч - условна.
"Зенит" занимает 1 строчку турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
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|6
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