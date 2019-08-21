Канделаки прокомментировала дисквалификацию Семака

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Канделаки прокомментировала дисквалификацию Семака

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем телеграмме рассказала, что думает о дисквалификации главного тренера "Зенита" Сергея Семака за оскорбление судей в матче 6-го тура с "Ахматом".

Напомним, специалиста отстранили на 2 матча "Зенита" за то, что он назвал арбитров встречи козлами.

"Читаю новость о дисквалификации Сергея Семака на две игры и думаю: а чего этим решением добивается КДК?

Когда в высшей степени интеллигентный Сергей Богданович срывается, обращаясь к своему помощнику (ни в коем случае не в адрес судьи), это иллюстрирует его неподдельное разочарование уровнем судейства.

Мне кажется более логичным вместо санкций и извинений арбитров за ошибки, которые звучат постфактум и не возвращают командам очков, услышать о том, что будет делать судейский комитет, чтобы качество судейства соответствовало качеству игры. Устранять, все-таки, необходимо не следствие, а причину", - написала Канделаки.

Таким образом, Семак пропустит матч "Зенита" с "Уфой", который состоится 24 августа. Дисквалификация на второй матч - условна.

"Зенит" занимает 1 строчку турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 баллов.

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