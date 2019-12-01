Канделаки прокомментировала итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась результатах жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сборная России будет играть в группе B вместе с Данией, Бельгией и Финляндией.

"Расклад у нас в группе нормальный. Во-первых, есть время как следует подготовиться к Бельгии, ну а Финляндию и Данию должна обыгрывать любая сборная, претендующая на медали Евро.

Без "группы смерти" не обошлось и на этот раз. Сложно назвать лишнего в тройке с Португалией, Францией и Германией. В общем, ждем Евро-2020 с нетерпением!", - сказала Канделаки.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Встреча пройдет 13 июня 2020 года.

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