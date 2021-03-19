Канделаки прокомментировала конфликт Быстрова и Семенович

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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мыслями о вспыхнувшей конфронтации между бывшим футболистом Владимиром Быстровым и певицей Анной Семенович.

Ранее экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" заявил: "Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи". Артистка в ответ назвала спортсмена "аморальным мужчиной". Через несколько недель 37-летний хавбек выразил готовность встретиться с девушкой, добавив, чтобы та приходила без лифчика.

"Мы следим за всем. И за грудью, и за приключениями, и за супругами, и за изменами. Я имею в виду вообще в целом футбольный мир. Отношение руководства канала к этой истории? Вы понимаете, в чём дело, у нас есть много примеров, когда шутки, сказанные в интернете по поводу того же Тедеско, перетекали в эфир, в большое обсуждение.

Все - живые люди. Фразы, вырванные из контекста... Или фраза, сказанная в состоянии частной компании, вынесенная куда-то в паблик, к сожалению, по всем известным людям била, бьёт и будет бить. Как мы можем относиться к этому, как люди, которые в той или иной степени занимаются профессиональным продюсированием? Ничего хорошего в этом нет, но и жизнь на этом не заканчивается", - сказала Канделаки.

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