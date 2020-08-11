Канделаки прокомментировала нападение Широкова на судью в любительском матче

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем телеграм-канале высказалась по поводу того, что экс-капитан сборной России Роман Широков избил судью на любительском матче.

Ранее стало известно, что спортсмена отстранили от работы на "Матч ТВ".

"Сегодня меня не единожды попросили прокомментировать поступок Романа Широкова, напавшего на судью во время товарищеского матча.

Я в принципе не приемлю насилие и считаю, что спортсмены должны держать себя в руках во всех случаях без исключения. Достаточно уже было эпизодов, когда такие поступки приводили к тяжелым последствиям.

Надеюсь, что Роман возместит причиненный судье ущерб и сделает единственно возможный вывод из этой истории. Ну а отстранение от эфиров "Матч ТВ" - неизбежное последствие такого проступка", - написала Канделаки.

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