Канделаки прокомментировала очередную неудачу ЦСКА в Лиге Европы

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала ничейный результат матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между московским ЦСКА и голландским "Фейеноордом" (0:0).

"Единственное хорошее впечатление – бодрое движение нашей команды. Ну а в остальном, конечно, опять вселенская грусть. Федор "Золотой Резерв" Чалов не забивал, Эджуке подтверждал свою репутацию дриблера без ворот, а все остальные забить мяч за тайм в большинстве не смогли. И отдельно надо сказать про последние 10 минут. Какой-то вал неточных, вальяжных передач бог знает куда. В общем, неоптимистичные 0:0", – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

После четырех туров ЦСКА занимает последнее место в турнирной таблице группы К, набрав три очка. Следующий матч российский клуб проведет 3 декабря на своем поле с австрийским "Вольфсбергом".

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