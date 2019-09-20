Канделаки прокомментировала отказ РФС регистрировать Кокорина

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем телеграме рассказала, что думает об отказе РФС регистрировать "Зениту" нападающего команды Александра Кокорина.

"Несмотря на то, что Кокорин физически не мог подать документы в срок, РФС отказывает ему в праве на профессию. Очень советский подход к реабилитации: мы тебя исправили, но вот тебе волчий билет, и живи как хочешь.

Происходящее - это проблема, которая касается не только РФС, это проблема целой страны. У нас много желающих наказать и единицы тех, кто готов дать человеку шанс на исправление и восстановление репутации. Жажда крови у нас заменяет эмпатию.

Есть простой и понятный принцип: не может быть двух наказаний за один и тот же проступок. Но, как выяснилось, это слишком сложный подход для понимания некоторых людей", - сказала Канделаки.

Напомним, что во вторник 28-летний Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.

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