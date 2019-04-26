Канделаки прокомментировала уход Измайлова из "Спартака"

Теги спартак москватина канделаки

Канделаки прокомментировала уход Измайлова из "Спартака"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем телеграме рассказала, что думает о том, что вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов покинет красно-белых в конце сезона.

"Сегодня стало известно, что из "Спартака" уходит Наиль Измайлов - один из самых сильных менеджеров в отечественном футболе. Человек, умеющий мыслить проектно и доводить идею до результата.

Жалко. Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца", - написала Канделаки.

Напомним, Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут клуб по окончании сезона.

Напомним, что после 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а в последнем матче на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3.

Не пропустите: Ловчев: "Спартак" развалился прямо у нас на глазах". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов

"Челси" и "Порту" встретятся в финале юношеской Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 25 54
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 25 44
4 Краснодар Краснодар 25 43
5 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург Оренбург 25 35
8 Ростов Ростов 25 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Урал Урал 25 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 25 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 25 27
14 Уфа Уфа 25 22
15 Анжи Анжи 25 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов