Канделаки прокомментировала уход Измайлова из "Спартака"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем телеграме рассказала, что думает о том, что вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов покинет красно-белых в конце сезона.

"Сегодня стало известно, что из "Спартака" уходит Наиль Измайлов - один из самых сильных менеджеров в отечественном футболе. Человек, умеющий мыслить проектно и доводить идею до результата.

Жалко. Российский футбол стал беднее на одного профессионального управленца", - написала Канделаки.

Напомним, Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут клуб по окончании сезона.

Напомним, что после 25 туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а в последнем матче на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3.

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