Канделаки рассказала, как к ней приставала американская звезда эстрады

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Канделаки рассказала, как к ней приставала американская звезда эстрады
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала, как однажды к ней домогалась американская певица Кэти Перри.

"Однажды я была приглашена на закрытую вечеринку с Кэти Перри, где она, будучи изрядно навеселе, выбрала меня в качестве объекта для проявления своей страсти. Мне удалось отбиться, силовые тренировки не прошли даром, и Кэти мигом отыскала себе новую жертву (о ужас, снова женского пола) для поцелуев, объятий и грязных танцев.

Насколько могу судить, пострадавших на вечеринке не оказалось, но не удивлюсь потоку воспоминаний несчастных поклонников, которые годами несли это в себе, а теперь вдруг вспомнили про поруганное достоинство", – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

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