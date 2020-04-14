Канделаки рассказала, почему упали рейтинги "Матч ТВ"

Теги тина канделаки

Канделаки рассказала, почему упали рейтинги "Матч ТВ"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки объяснила падение рейтингов "Матч ТВ" пандемией китайского коронавируса COVID-19.

"Нравится слабоумие некоторых людей, которые решили, что все плохо только на "Матч ТВ". Конечно, Лиги Чемпионов нет, мы не можем показать ничего — начиная от российского футбола, заканчивая всеми правами, которые у нас были. Программы собственного производства составляют только 30 процентов, мы продолжаем их показывать. Сейчас говорят, что реклама корректируется уже на 15 процентов, а значит на самом деле эта цифра составит 30 процентов. Бюджеты уже все корректируют на минус 20 процентов.. Однако на "Матч ТВ" никогда не было дорогостоящих шоу и программ, поэтому мы восстановимся быстрее всех, как только вернется спорт", - приводит слова Канделаки РБК.

В настоящее время во всем мире коронавирусом заразились более 1 миллиона 983 тысяч человек. Количество умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, превысило 125 тысяч человек. В России вирусом заразились более 21 тысячи человек (умерли - 170).

Не пропустите: Канделаки поздравила Карпина с рождением дочери. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший вице-президент "Барселоны" вновь высказался о коррупции в клубе

Бывший вице-президент "Барселоны" вновь высказался о коррупции в клубе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов