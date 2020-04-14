Канделаки рассказала, почему упали рейтинги "Матч ТВ"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки объяснила падение рейтингов "Матч ТВ" пандемией китайского коронавируса COVID-19.

"Нравится слабоумие некоторых людей, которые решили, что все плохо только на "Матч ТВ". Конечно, Лиги Чемпионов нет, мы не можем показать ничего — начиная от российского футбола, заканчивая всеми правами, которые у нас были. Программы собственного производства составляют только 30 процентов, мы продолжаем их показывать. Сейчас говорят, что реклама корректируется уже на 15 процентов, а значит на самом деле эта цифра составит 30 процентов. Бюджеты уже все корректируют на минус 20 процентов.. Однако на "Матч ТВ" никогда не было дорогостоящих шоу и программ, поэтому мы восстановимся быстрее всех, как только вернется спорт", - приводит слова Канделаки РБК.

В настоящее время во всем мире коронавирусом заразились более 1 миллиона 983 тысяч человек. Количество умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, превысило 125 тысяч человек. В России вирусом заразились более 21 тысячи человек (умерли - 170).

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