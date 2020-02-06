Канделаки верит, что "Зенит" выиграет Лигу Чемпионов при её жизни

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Канделаки верит, что "Зенит" выиграет Лигу Чемпионов при её жизни

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, поздравляя своего мужа Василия Бровко с днём рождения, выразила мнение, что "Зенит" в ближайшие  десятилетия сможет стать победителем Лиги Чемпионов.

"Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза) Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: "Зенит" должен стать чемпионом! Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом - каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба. Всякий матч для нашей семьи - это или невыносимая боль, или невероятное счастье. Каждая победа дарит нам твоё хорошее настроение, а горечь поражения мы переживаем вместе.

Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса "Зенит"  чемпион! по окончании финала Лиги Чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживём до этого момента. Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца.

Ты никогда не бережёшь себя в отношениях с другими людьми. Я не знаю, связано ли это со спортом. Может быть, это врождённая черта твоего характера. Но мне это искренне нравится в тебе больше всего. Продолжай идти своим путём, не экономя себя не только для тех, кто тебя любит, но и для тех, кто недолюбливает. Желание жить изо всех сил, которым ты обладаешь - твой бесконечный ресурс. Он и делает тебя невероятно молодым в твои совсем ещё юные 33. Целую и люблю!" - написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Отметим, что медиаменеджеру сейчас 44 года, а её супругу - 33.

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Комментарии

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leshka.zakharov

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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Дмитрий Владимирович
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