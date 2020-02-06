Канделаки верит, что "Зенит" выиграет Лигу Чемпионов при её жизни
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, поздравляя своего мужа Василия Бровко с днём рождения, выразила мнение, что "Зенит" в ближайшие десятилетия сможет стать победителем Лиги Чемпионов.
"Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза) Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: "Зенит" должен стать чемпионом! Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом - каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба. Всякий матч для нашей семьи - это или невыносимая боль, или невероятное счастье. Каждая победа дарит нам твоё хорошее настроение, а горечь поражения мы переживаем вместе.
Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса "Зенит" чемпион! по окончании финала Лиги Чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживём до этого момента. Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца.
Ты никогда не бережёшь себя в отношениях с другими людьми. Я не знаю, связано ли это со спортом. Может быть, это врождённая черта твоего характера. Но мне это искренне нравится в тебе больше всего. Продолжай идти своим путём, не экономя себя не только для тех, кто тебя любит, но и для тех, кто недолюбливает. Желание жить изо всех сил, которым ты обладаешь - твой бесконечный ресурс. Он и делает тебя невероятно молодым в твои совсем ещё юные 33. Целую и люблю!" - написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Отметим, что медиаменеджеру сейчас 44 года, а её супругу - 33.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15