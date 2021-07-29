Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым
Фото: инстаграм Тины Канделаки/Автор неизвестен
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о конфликте между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире.
"Задумки устроить конфликт у нас по определению быть не может, потому что тогда уровень цензуры должен быть просто тотальным. То есть, Губерниев должен сидеть жестко на ухе, каждый вопрос должен быть кем-то утвержден. Тогда это просто тотальный контроль над всем, что произносят наши ведущие", — сказала Канделаки в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.
Напомним, что инцидент произошел 14 июня. Бузова была гостьей передаче, посвященной чемпионату Европы. Губерниев спросил у артистки, перестала ли она пить коньяк по утрам, и довел Бузову до слез этим вопросом.
Не пропустите: Канделаки отреагировала на поражение сборной России от Дании. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина
-
Главные новости дня: 28 июля
-
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
"Мидтъюлланд" выбил "Селтик", ПСВ добил "Галатасарай": все результаты 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов 28 июля
-
"Фиорентина" ищет Кокорину новый клуб
Лента новостей
-
Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты
-
Червиченко ярко высказался о возможном возвращении Кокорина в РПЛ
-
"Реал" продлил контракт с Карвахалем: назван срок соглашения
-
Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым
-
Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
"Верона" перехватила трансферную цель "Аталанты"
-
Тарасов перейдет в российский клуб
-
"Фиорентина" сообщила "Сочи" стоимость Кокорина
-
Анчелотти все еще хочет видеть в "Реале" Ришарлисона
-
Сульшер очень доволен трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"
-
"Вест Хэм" подпишет голкипера ПСЖ
-
Аллегри лично уговаривает Пьянича вернуться в "Ювентус"
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
-
Рамос трогательно прокомментировал уход Варана в "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракты с половиной основного состава
-
Лукаку отказался от огромной зарплаты в "Челси" ради "Интера"
-
"Спартак" договорился с Джикией о сумме нового контракта
-
Рей Манай может покинуть "Барселону". Он забивал голы в каждом матче предсезонной подготовки
-
"Валенсия" продала 1 миллион фанатских токенов за два часа
-
"Барселоне" нравится Кристиан Ромеро из "Аталанты"