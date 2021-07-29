Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым

Фото: инстаграм Тины Канделаки/Автор неизвестен

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поделилась мнением о конфликте между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в прямом эфире.

"Задумки устроить конфликт у нас по определению быть не может, потому что тогда уровень цензуры должен быть просто тотальным. То есть, Губерниев должен сидеть жестко на ухе, каждый вопрос должен быть кем-то утвержден. Тогда это просто тотальный контроль над всем, что произносят наши ведущие", — сказала Канделаки в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

Напомним, что инцидент произошел 14 июня. Бузова была гостьей передаче, посвященной чемпионату Европы. Губерниев спросил у артистки, перестала ли она пить коньяк по утрам, и довел Бузову до слез этим вопросом.

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