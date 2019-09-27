Канделаки высказалась о конкуренции с "Яндексом" и "Рамблером"

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Канделаки высказалась о конкуренции с "Яндексом" и "Рамблером"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась о конкуренции с "Яндексом" и "Рамблером".

"В экономическом плане мы не собирались с ними конкурировать. Посмотрим как завершится для "Яндекса" покупка прав на показ НХЛ. Это имиджевое приобретение, которое никогда не окупится на российском телевидении. Я тоже думала, что игры АПЛ на "Матч ТВ" будут собирать огромное количество зрителей, однако людям были интересны отдельно взятые матчи.

Сейчас для "Матч ТВ" все идет хорошо, ведь канал теперь сможет еще больше транслировать российский спорт. Нам нужно активнее посещать стадионы и популяризовать российский спорт и чемпионаты. Самый большой заработок канал получает с больших турниров с участием нашей сборной - Олимпиада, Евро и Чемпионат Мира по футболу. Эти турниры смотрит вся страна", - заявила Канделаки.

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