Канделаки высказалась о платных трансляциях на "Матч ТВ"

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Канделаки высказалась о платных трансляциях на "Матч ТВ"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на вопрос о платных трансляциях матчей на канале.

"Почему матч "Спартак" - ЦСКА не показывали бесплатно? Права стоят денег и эти средства нужны клубам для развития, но болельщиков этот ответ не устраивает.

Взгляните на наш рынок: Okko начал транслировать АПЛ и ведь тоже не бесплатно. Но вопросы о платном контенте поступают только в адрес "Матч ТВ", хотя мы предоставляем качественный контент и платформу, которая работает без сбоев", - заявила Канделаки.

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