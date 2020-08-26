Канделаки высказалась о решении Месси покинуть "Барселону"

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Канделаки высказалась о решении Месси покинуть "Барселону"

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем телеграм-канале прокомментировала решение форварда "Барселоны" Лионеля Месси покинуть каталонский клуб.

Ранее аргентинец по факсу сообщил руководству команды о том, что решил уйти из клуба.

"Месси уведомил "Барселону" о том, что хочет уйти из клуба, и это решение стоит куда больше 700 миллионов евро отступных, прописанных в его контракте.

В глазах рекламодателей Месси без "Барсы" представить можно, а вот команду без Месси - намного сложнее. Это значит, что клуб потеряет не только отступные из-за одностороннего расторжения контракта, но и рекламные деньги.

В итоге на рынок свободных агентов может выйти один из самых дорогих и ценных игроков в истории", - написала Канделаки.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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wagner
wagner

Утопающий хватается за соломинку, а Пеп схватился за Месси. Думает, что с помощью аргентинца Сити возьмёт ЛЧ. Но равновероятно, что команда Сити может просто посыпаться ... а Месси провалится в АПЛ. Гордыня первородный грех.

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