Канделаки высказалась о ситуации с компроментирующем видео с Дзюбой

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась по поводу скандального видео с капитаном сборной России и "Зенита" Артемом Дзюбой.

Напомним, вчера ночью в сеть попало видео, где футболист мастурбирует на камеру.

"Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, "что уж мы-то такого никогда не делаем".

Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался.

В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.

Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут - они там и останутся", - написала Канделаки в своем-телеграмм канале.

Отметим, из-за бурной реакции людей Дзюбе пришлось закрыть свой профиль в инстаграме. Футболист также отозван из сборной России на ноябрьские матчи.

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