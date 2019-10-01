Канделаки высказалась о своем романе с украинским нападающим

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала слова бывшего нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского, который заявил, что у него был секс с ней.

"С удовольствием отвечу на этот вопрос. Знаю, миллион людей мне в комментариях про Артема пишет. Друзья, что я здесь могу сказать? Копайте глубже! У меня был одноклассник Гоче Дарсадзе. И мой роман с ним в третьем классе потряс всю 64-ю среднюю школу.

У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием Бровко вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились… Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет.

Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, — что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни — это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье", - рассказала Канделаки в интервью программе "Дай Дудя" на радио "Эхо Москвы".

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