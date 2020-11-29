Канделаки высказалась о возможной отставке Семака
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала призывы некоторых болельщиков отправить в отставку Сергея Семака с поста главного тренера петербургского "Зенита".
"Зенит" сыграл вничью с "Арсеналом", и журналисты уже гадают: "все" Семак или еще не "все"?
Понятно, что результаты в Европе удручают, но разве другие российские клубы блещут на фоне питерцев? В РПЛ у "Зенита" все неплохо, а Мусаев в "Краснодаре" – по критерию набранных очков во всех турнирах – уже давно бы смотрел футбол с трибуны.
Ну, давайте выгонять тренера за второе место в таблице на экваторе чемпионата. Тренера, приведшего команду к чемпионству в прошлом сезоне. Петржела, вон, рвется назад, называя команду "мертвой". Уж он-то всех реанимирует", – написала Канделаки в своем Telegram-канале.
В настоящее время "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка после 16 туров. В Лиге Чемпионов петербургский клуб после четырех туров потерял шансы на выход в плей-офф, набрав одно очко.
Не пропустите: Петржела заявил о готовности снова возглавить "Зенит". | http://soccernews.ru
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