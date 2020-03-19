Канделаки высказалась о запрет спортивных соревнований

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Канделаки высказалась о запрет спортивных соревнований

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась по поводу запрета спортивных соревнований, а также рассказала об изменениях в сетке телеканала.

"Количество архивных материалов и околоспортивного контента достаточно велико для того, чтобы телеканал заполнял свою сетку интересным контентом, хотя, разумеется, прямых трансляций спортивных событий ничего не заменит.

Ну а запрет спортивных соревнований - адекватная мера, ведь смерть даже одного человека, поймавшего коронавирусную инфекцию на спортивной арене, не может оправдать удовольствие тысяч людей от посещения стадиона", - написала Канделаки в телеграме.

Напомним, РПЛ приостановила проведение матчей до 10 апреля.

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