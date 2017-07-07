Канделаки: "Зенит" продал Халка за 100 миллионов долларов"

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Канделаки: "Зенит" продал Халка за 100 миллионов долларов"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заявила, что "Зенит" продал нападающего Халка в китайский "Шанхай СИПГ" за 100 миллионов долларов.

"Я не являюсь спортивным функционером: не знаю, какая экономика у федераций, насколько они самоокупаемы - все индивидуально. Например, много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что этот клуб продал Халка за 100 млн долларов. И это рекордная сумма, за которую был продан игрок российской команды в Китай. Так что, если говорить о футболе, в разных клубах по-разному. То же самое могу сказать и о боях - в разных промоушенах по-разному", - приводят слова Канделаки российские СМИ.

Стоит отметить, что по официальной информации сумма трансфера Халка составила 56 миллионов евро.

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