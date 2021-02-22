Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах
Кандидат на пост президента "Барселоны" Тони Фрейкса заявил, что он готов купить трех звездных футболистов в том случае, если одержит победу на выборах.
"Мы договорились с инвестором, который готов дать "Барселоне" 250 миллионов евро. Так что мы можем купить трех топ-футболистов - двоих в атаку и одного в оборону. Так мы получим конкурентоспособную команду, которой у нас сейчас нет. Будут ли это Холанд и Мбаппе? Мы не будем сейчас говорить о конкретных игроках", - приводит слова Фрейксы Marca.
Напомним, что выборы президента "Барселоны" пройдут 7 марта. Главными фаворитами считаются бывший президент каталонского клуба Жоан Лапорта, а также Виктор Фонт.
Не пропустите: Куман прокомментировал ничью с "Кадисом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Где смотреть матч Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Челси"
-
"Интер" и "Милан" поборются за форварда сборной Франции
-
Три топ-клуба нацелились на де Хеа
-
"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России
-
"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за продление аренды Мораты
-
Кроос высказался о возможном переходе Алабы в "Реал"
-
Бывший вратарь "Спартака" Ковалевски обратился к болельщикам московского клуба
-
Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах
-
В Испании оценили шансы Бензема сыграть с "Аталантой"
-
Футболисты "Зенита" спасли жизнь человеку
-
1
Лангле расплакался в машине после очередной неудачи "Барселоны"
-
Украинский футбольный клуб ищет нападающего по объявлению
-
Источник: "Реал" получал финансирование незаконным путем
-
В "Аяксе" рассказали о ходе переговоров со "Спартаком" по Промесу
-
Дзюба рассказал о своей цели в "Зените"
-
В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда
-
ЦСКА отдал в аренду 19-летнего защитника
-
УЕФА назначил судей на матчи "Реала" и "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
Тренер "Сочи" Бородин рассказал о конфликте с Тедеско
-
Уткин прокомментировал пенальти в матче "Динамо" - "Спартак" за эпизод с рукой Мозеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14