Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах

Теги барселонатрансферы

Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах

Кандидат на пост президента "Барселоны" Тони Фрейкса заявил, что он готов купить трех звездных футболистов в том случае, если одержит победу на выборах.

"Мы договорились с инвестором, который готов дать "Барселоне" 250 миллионов евро. Так что мы можем купить трех топ-футболистов - двоих в атаку и одного в оборону. Так мы получим конкурентоспособную команду, которой у нас сейчас нет. Будут ли это Холанд и Мбаппе? Мы не будем сейчас говорить о конкретных игроках", - приводит слова Фрейксы Marca.

Напомним, что выборы президента "Барселоны" пройдут 7 марта. Главными фаворитами считаются бывший президент каталонского клуба Жоан Лапорта, а также Виктор Фонт. 

Не пропустите: Куман прокомментировал ничью с "Кадисом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России

"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов