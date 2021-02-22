Кандидат на пост президента "Барселоны" пообещал купить трех топ-игроков в случае победы на выборах

Кандидат на пост президента "Барселоны" Тони Фрейкса заявил, что он готов купить трех звездных футболистов в том случае, если одержит победу на выборах.

"Мы договорились с инвестором, который готов дать "Барселоне" 250 миллионов евро. Так что мы можем купить трех топ-футболистов - двоих в атаку и одного в оборону. Так мы получим конкурентоспособную команду, которой у нас сейчас нет. Будут ли это Холанд и Мбаппе? Мы не будем сейчас говорить о конкретных игроках", - приводит слова Фрейксы Marca.

Напомним, что выборы президента "Барселоны" пройдут 7 марта. Главными фаворитами считаются бывший президент каталонского клуба Жоан Лапорта, а также Виктор Фонт.

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