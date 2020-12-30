Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров

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Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоровВиктор Фонт, который претендует на пост кресло президента "Барселоны" сделал заявление, что Хави и Йорди Кройфф войдут в совет директоров клуба, если он выиграет выборы.

Функционер планирует назначить Хави генеральным менеджером каталонцев, Кройфф получит должность спортивного директора. Фонт отметил, что вопрос уже были согласованы с ними.

"Я хочу добиться четкой работы во всех направлениях. Я хочу сделать так, чтобы каждый занимался своим участком, но и мог доверять специалисту из другого отдела клуба. Не нужны "мастера на все руки", которые занимаются вопросами, выходящими за рамки их компетенции", – приводит La Vanguardia слова Фонта.

Напомним, что выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января.

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