Кандидат на пост президента "Барселоны" Жорди Фарре назвал условие возвращения Неймара
Жорди Фарре, один из кандидатов на пост президента "Барсы" сделал заявление по поводу возможного возвращения форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
"Мы будем рады, если Неймар вернется. Но, для начала, ему стоит забыть о своих требованиях и принести извинения.
Мы уже беседовали с его представителями, они намекали на "возвращении домой". Думаю, что глупо отказываться от третьего лучший игрока в мире. Существует вариант запроса на трансфер, по которому он придет за 40-45 миллионов евро", — цитирует Фарре Goal.
Напомним, форвард покинул "Барселону" летом 2017 года и перешел в ПСЖ за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Все последующие годы в СМИ появлялась информация о желании игрока вернуться.
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