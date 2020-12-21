Кандидат на пост президента "Барселоны" Жорди Фарре назвал условие возвращения Неймара

Жорди Фарре, один из кандидатов на пост президента "Барсы" сделал заявление по поводу возможного возвращения форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.

"Мы будем рады, если Неймар вернется. Но, для начала, ему стоит забыть о своих требованиях и принести извинения.

Мы уже беседовали с его представителями, они намекали на "возвращении домой". Думаю, что глупо отказываться от третьего лучший игрока в мире. Существует вариант запроса на трансфер, по которому он придет за 40-45 миллионов евро", — цитирует Фарре Goal.



Напомним, форвард покинул "Барселону" летом 2017 года и перешел в ПСЖ за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Все последующие годы в СМИ появлялась информация о желании игрока вернуться.