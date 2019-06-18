Кандидат в Мосгордуму Булыкин высказался о Навальном

1 Теги дмитрий булыкин

Кандидат в Мосгордуму Булыкин высказался о Навальном
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, который принял решение выдвинуть свою кандидатуру в Московскую городскую думу, рассказал, что он думает об известном оппозиционере Алексее Навальном.

Стоит отметить, что конкуренткой Булыкина на выборах станет Любовью Соболь, которая является юристом структуры Навального.

"Слышал, что у ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией" - некоммерческий фонд, созданный Навальным". Прим - Soccernews) есть какие-то разбирательства, но, честно говоря, их логического завершения мало когда заметно. Конечно, я видел пару его роликов. Где-то есть хорошие вещи, где-то не очень. Навальный выкидывает в Сеть очень много информации, которая иногда не подтверждается, а иногда - не доходит до логичного завершения. Для меня это показательно. Но правильно, что он занимается коррупцией - ее надо искоренять", - приводят слова Булыкина российские СМИ.

39-летний Булыкин в бытность футболистом выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Фортуну", АДО "Ден Хааг", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". За сборную России сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов. Чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка России. Футбольный джентльмен года в России в 2003 году. 

Не пропустите: Булыкин: "Решил попробовать себя в политике, мое это или нет". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Крош
Крош

Когда это не подтверждалось?Логическое завершение - срок коррупционерам,сами себя будут сажать?Даже Дзюба умнее этого .

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