Кандидат в Мосгордуму Булыкин высказался о Навальном
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, который принял решение выдвинуть свою кандидатуру в Московскую городскую думу, рассказал, что он думает об известном оппозиционере Алексее Навальном.
Стоит отметить, что конкуренткой Булыкина на выборах станет Любовью Соболь, которая является юристом структуры Навального.
"Слышал, что у ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией" - некоммерческий фонд, созданный Навальным". Прим - Soccernews) есть какие-то разбирательства, но, честно говоря, их логического завершения мало когда заметно. Конечно, я видел пару его роликов. Где-то есть хорошие вещи, где-то не очень. Навальный выкидывает в Сеть очень много информации, которая иногда не подтверждается, а иногда - не доходит до логичного завершения. Для меня это показательно. Но правильно, что он занимается коррупцией - ее надо искоренять", - приводят слова Булыкина российские СМИ.
39-летний Булыкин в бытность футболистом выступал за "Локомотив", "Динамо", "Байер", "Андерлехт", "Фортуну", АДО "Ден Хааг", "Аякс", "Твенте" и "Волгу". За сборную России сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов. Чемпион Нидерландов, трехкратный обладатель Кубка России. Футбольный джентльмен года в России в 2003 году.
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|5
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|6
|Арсенал Тула
|30
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|7
|Оренбург
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|Ахмат
|30
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|9
|Ростов
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|30
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|11
|Рубин
|30
|36
|12
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|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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