Кандидат в президенты "Барселоны" Фарре высказался о возможном трансфере Неймара

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Кандидат в президенты "Барселоны" Фарре высказался о возможном трансфере Неймара
Кандидат на пост президента "Барселоны" Жорди Фарре заявил, что он намерен вернуть в каталонский клуб бразильского нападающего Неймара, который выступает за "Пари Сен-Жермен".

"Трансфер Неймара обойдется "Барселоне" в небольшие деньги. Инвестиции превысят расходы", – приводит слова Фарре Onda Cero.

Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 годы, а затем перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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