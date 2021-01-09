Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт назвал фаворита грядущих выборов
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт считает, что наибольшие шансы победить на выборах имеет бывший руководитель каталонского клуба Жоан Лапорта.
"Он известен во всём мире, о его правлении остались хорошие воспоминания. Поэтому нормально, что Лапорта фаворит. Но ностальгии по прошлому нужно противопоставить будущее. Мы все любим вспоминать славные времена, разгромные победы над "Реалом", но нельзя вернуться в 2003-й, чтобы построить будущее. Тогда была целая команда, которой больше нет", - приводит слова Фонта Sport.es.
Лапорта руководил "Барсой" с 2003 по 2010 год. При нём "сине-гранатовые" выиграли 12 трофеев, в том числе, дважды Лигу Чемпионов.
Выборы президента "блауграны" состоятся 24 января.
Не пропустите: Кандидат в президенты "Барсы" Фонт: "Мы поезд, который летит к стене со скоростью 200 км/ч". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Ливерпуль" не считает приоритетом продление контракта с Салахом
-
Агент Головина высказался о сравнениях с Мостовым
-
Агент Баринова прокомментировал процесс восстановления игрока после разрыва "крестов"
-
Ибрагимович готов к сегодняшнему матчу с "Торино"
-
Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт назвал фаворита грядущих выборов
-
Онопко рассказал, зачем поцеловал шарф ЦСКА в 2010 году
-
"Бавария" не намерена покупать новых футболистов в январе
-
Агент Миранчука отреагировал на слова Гасперини о поиске позиции для игрока
-
"Ювентус" подпишет французского таланта
-
"Арсенал" может отозвать Гендузи из аренды
-
Онопко допускает возвращение в "Спартак" после 11 лет работы в ЦСКА
-
Хуммельс провёл тренировку с эффектной легкоатлеткой
-
Агент Эриксена подаст в суд на "Интер"
-
Впервые за 10 лет "Бавария" проиграла в Бундеслиге, ведя в счёте в два гола
-
1
Кокорин может потерять 1,4 миллиона евро из-за низкой результативности
-
Ибрагимович приступил к индивидуальным тренировкам
-
Ла Лига объявила об отмене матча из-за снегопада
-
У форварда "Манчестер Юнайтед" обнаружен коронавирус
-
Онопко впервые высказался о своём уходе из ЦСКА
-
"Рома" определилась с будущим Мхитаряна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14