Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт назвал фаворита грядущих выборов

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Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт назвал фаворита грядущих выборов

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт считает, что наибольшие шансы победить на выборах имеет бывший руководитель каталонского клуба Жоан Лапорта.

"Он известен во всём мире, о его правлении остались хорошие воспоминания. Поэтому нормально, что Лапорта фаворит. Но ностальгии по прошлому нужно противопоставить будущее. Мы все любим вспоминать славные времена, разгромные победы над "Реалом", но нельзя вернуться в 2003-й, чтобы построить будущее. Тогда была целая команда, которой больше нет", - приводит слова Фонта Sport.es.

Лапорта руководил "Барсой" с 2003 по 2010 год. При нём "сине-гранатовые" выиграли 12 трофеев, в том числе, дважды Лигу Чемпионов.

Выборы президента "блауграны" состоятся 24 января.

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