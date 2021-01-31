Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт прокомментировал данные о зарплате Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о контракте аргентинского нападающего Лионеля Месси, который за четыре года получит от каталонского клуба 555 миллионов евро.

"Месси заработал каждый евро из того, что ему заплатила "Барселоны". Он не губил клуб, а наоборот. Лионель является лучшим футболистом в истории. Мы хотим, чтобы он остался в "Барселоны" навсегда", - написал Фонт в своем Twitter.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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