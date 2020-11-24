Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт: "Забудьте о Месси, он остается"

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт отреагировал на слухи о том, что капитан клуба Лионель Месси перейдет в "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что "Сити" разработал 10-летний план для подписания Месси.

"Я уже говорил "Сити" забыть о Месси и искать другие альтернативы для победы в Лиге чемпионов. Месси остается в "Барселоне".

Мы выиграем Лигу Чемпионов", - цитирует Фонта L’Esportiu de Catalunya.

Напомним, эти летом Месси пытался покинуть каталонский клуб, однако руководство команды не отпустило его. Соглашение аргентинца с "Барселоной" истекает летом 2021 года.

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