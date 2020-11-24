Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт: "Забудьте о Месси, он остается"

Теги барселоналионель месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт: "Забудьте о Месси, он остается"

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт отреагировал на слухи о том, что капитан клуба Лионель Месси перейдет в "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что "Сити" разработал 10-летний план для подписания Месси.

"Я уже говорил "Сити" забыть о Месси и искать другие альтернативы для победы в Лиге чемпионов. Месси остается в "Барселоне".

Мы выиграем Лигу Чемпионов", - цитирует Фонта L’Esportiu de Catalunya.

Напомним, эти летом Месси пытался покинуть каталонский клуб, однако руководство команды не отпустило его. Соглашение аргентинца с "Барселоной" истекает летом 2021 года.

Не пропустите: Гризманн сделал откровенное заявление о своих отношениях с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ

Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов