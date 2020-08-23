Кандидат в президенты "Барселоны" хочет пригласить Клоппа

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Кандидат в президенты "Барселоны" хочет пригласить Клоппа

Кандидат в президенты "Барселоны" Хорди Фарре заявил, что он надеется видеть главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на посту наставника каталонского клуба.

"Куман останется, если добьется успеха. Впрочем, у нас есть свой план развития клуба. Мы несколько раз общались с Юргеном Клоппом, так как считаем, что "Барселоне" нужен именно такой тренер. 

В настоящее время Куман является хорошим вариантом. Благодаря своему характеру Рональд - именно то, что нужно команде. Я желаю ему успеха, так как ему будет непросто", - приводит слова Фарре Goal.

Напомним, что выборы президента "Барселоны" запланированы на 15 марта 2021 года.

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