Кандидат в президенты "Барселоны": "Клуб находится на грани экономического и морального банкротства"

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Кандидат в президенты "Барселоны": "Клуб находится на грани экономического и морального банкротства"

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт рассказал о реальном положении дел в каталонском клубе.

"Мы давно предупреждали, что "Барселона" движется к идеальному шторму. Клубу предстоит найти замену лучшему поколению футболистов в истории, построить новый спорткомплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми возможностями. Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, конфликты между игроками, сотрудниками, проверку по делу соцсетей. Добавьте сюда неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится на грани экономического и морального банкротства", - цитирует Фонта Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барселона" из-за пандемии была вынуждена пойти на 70-процентное сокращение зарплат футболистов.

Сейчас президентом "сине-гранатовых" является Жозеп Бартомеу. Выборы нового главы клуба состоятся в следующем году.

Не пропустите: В стане "Барселоны" происходит настоящий детектив: руководство увольняется из-за неэффективного управления, а Бартомеу собирается продлить сроки своего правления. | http://soccernews.ru
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