Кандидат в президенты "Барселоны" контактировал с окружением Мбаппе

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Кандидат в президенты "Барселоны" контактировал с окружением Мбаппе

"Барселона" может составить конкуренцию мадридскому "Реалу" в борьбе за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации AS, кандидат в президенты каталонского клуба Виктор Фонт контактировал с окружением звёздного француза.

Кроме того, ПСЖ отчаянно пытается сохранить своего лидера, продлив с ним контракт на более выгодных условиях - речь идёт о пятилетнем соглашении на сумму 150 миллионов евро.

Что касается "Реала", то президент королевского клуба Флорентино Перес считает трансфер Мбаппе стратегически важным, поэтому намерен заполучить форварда любыми способами.

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