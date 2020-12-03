Кандидат в президенты "Барселоны" Лапорта высказался о будущем Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта, который ранее уже был президентом каталонского клуба, поделился мнением о будущем в команде аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Я общаюсь с Месси, мы уважаем друг друга. Но мы не говорили о его новом контракте, так как для нужно быть президентом клуба, чтобы заниматься данным вопросом. Приоритетом "Барселоны" является сохранение Месси. Каждый клуб мира хочет заполучить его. Он делает разницу. Лео любит "Барселону", он много раз доказывал это.

Я знаю, вы ждете момент, когда будет объявлено имя нового президента "Барселоны". Тогда мы узнаем, какое предложение Месси сделает клуб. Я хочу, чтобы Лео остался. Он является взрослым человеком с сильным характером. Нужно постараться убедить его остаться", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Ранее форвард хотел покинуть "Барселону", но клуб его не отпустил.

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