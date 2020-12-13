Кандидат в президенты "Барселоны": "Месси уйдет, если не согласится снизить зарплату"

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Кандидат в президенты "Барселоны": "Месси уйдет, если не согласится снизить зарплату"

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо поделился мнением о будущем Лионеля Месси в клубе.

"Мы вынуждены будем попросить Месси пойти на финансовые уступки. С нынешним финансовым положением ситуация нестабильна. Месси является автором самых прекрасных страниц в истории клуба, и мы должны чествовать наших легенд. Однако такова реальность. Мы попросим его об этой жертве. Если он не согласится, то тогда он уйдет.

Я думаю, что необходимо говорить об этом прямо. Нельзя никого обманывать. Мы сделаем все, чтобы Месси остался, однако всегда будем ставить интересы клуба на первое место. Он не выше "Барсы". Я хочу, чтобы Лео остался, но не любой ценой. Зарплаты должны соответствовать возможностям клуба.

Для Лео деньги не на первом месте. Он уже является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Когда он говорит, что уйдет этим летом, - не попадайтесь в ловушку. Это не из-за финансов, а из-за того, что он рожден победителем. Сейчас команда недостаточно конкурентоспособна. Поэтому нам нужно убедить его, что создадим проект для побед. И уже тогда он примет решение, которое сочтет нужным", - приводит слова Русо Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт Месси с клубом истекает по окончании сезона.

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