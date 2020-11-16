Кандидат в президенты "Барселоны" не хочет возвращать Неймара

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что в случае победы на выборах он не собирается возвращать в команду бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

"Неймар прекрасно вписался бы в новый проект под руководством Хави. Но Неймар не входит в мои планы. Это и экономические причины, и то, что он подал в суд на "Барселону", а также он оставил нам всего несколько дней на поиск замены перед своим уходом", - приводит слова Фонта El Chiringuito.

28-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 годы, а затем перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистов в истории. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

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