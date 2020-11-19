Кандидат в президенты "Барселоны" не исключил трансфер Рамоса

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что он мог бы приобрести защитника мадридского "Реала" .

"Если бы Хави попросил меня подписать Рамоса и это было бы реально с экономической точки зрения, то я бы сделал это", - приводит слова Фонта Cadena COPE.

Ранее сообщалось, что Фонт хочет видеть в "Барселоне" защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию и Маттейса де Лигта из "Ювентуса".

Напомним, что контракт 34-летнего Рамоса с "Реалом" истекает летом 2021 года.

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