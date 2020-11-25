Кандидат в президенты "Барселоны": "Неймар не входит даже не в топ-30 лучших игроков в Европе"
Кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейша заявил, что он не будет возвращать в команду бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, если победит на выборах.
"Я не буду пытаться вернуть Неймара. Одной из причин является то, как он ушел из "Барселоны". Другое - его нынешняя игра, он не входит даже не в топ-30 лучших игроков в Европе", - приводит слова Фрейши Cadena Ser.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Неймар и Мбаппе продлят контракты с ПСЖ при выполнении одного условия. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14