Кандидат в президенты "Барселоны": "Неймар не входит даже не в топ-30 лучших игроков в Европе"

Кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейша заявил, что он не будет возвращать в команду бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, если победит на выборах.

"Я не буду пытаться вернуть Неймара. Одной из причин является то, как он ушел из "Барселоны". Другое - его нынешняя игра, он не входит даже не в топ-30 лучших игроков в Европе", - приводит слова Фрейши Cadena Ser.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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