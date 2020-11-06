Кандидат в президенты "Барселоны": "Новый контракт Месси будет на худших условиях"
Кандидат на пост президента "Барселоны" Тони Фрейша поделился мнением о возможном уходе капитана команды Лионеля Месси из клуба.
"Мы спокойно побеседуем с Лео, чтобы достичь лучшего исхода для клуба. И Месси, и всем другим футболистам, которым необходимо продлевать соглашения, мы сделаем предложения, однако условия будут хуже. Мы не будем обманывать в этом вопросе. Очевидно, что новый контракт не будет таким, как предыдущий, так как прибыль клуба сильно сократилась. Необходимо искать новую формулу.
Месси не нужно завоевывать или убеждать чем-то таким. Необходимо взглянуть ему в глаза и обсудить все, что хочет знать он, клуб и фанаты. Мы уверены, что у Месси впереди еще много футбола", - приводит слова Фрейши Marca.
Напомним, что контракт Месси с "Барсой" истекает летом 2021 года.
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