Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси

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Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил огромную зарплату Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о зарплате аргентинского нападающего команды Лионеля Месси. Четырехлетний контракт форварда рассчитан на 555 миллионов евро.

"Я сделаю все, чтобы сохранить Месси в "Барселоне". Он хочет остаться, но ему нужна команда, которая способна к конкуренции. Я написал ему, чтобы он не обращал внимание на всю это истерию из-за его контракта. Все каталонцы хотят, чтобы он остался.

Месси приносит больше дохода клубу, чем стоит его контракт. Лео приносит треть дохода "Барселоны". 8 из 10 футболок продаются с его фамилией. Контракт Месси приносит большую финансовую пользу. Поэтому клуб должен сделать ему соответствующее предложение, но нужно исходить из текущих финансовых возможностей. Клуб довело до такого состояния предыдущее руководство", - приводит слова Лапорты Diario Sport.

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