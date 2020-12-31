Кандидат в президенты "Барселоны": "Очень пессимистичен насчёт будущего Месси в клубе"

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Кандидат в президенты "Барселоны": "Очень пессимистичен насчёт будущего Месси в клубе"

Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито сомневается, что капитан команды Лионель Месси останется на "Камп Ноу" после истечения срока контракта.

Напомним, что следующим летом звёздный аргентинец получит статус свободного агента, если каталонский клуб не убедит его продлить соглашение.

"Я очень пессимистичен насчёт будущего Месси в клубе. Мне бы хотелось, чтобы он в недавнем интервью сказал, что будет рад остаться, но Лео этого не сказал. Посмотрим. Лучшим вариантом для него будет остаться", - цитирует Бенедито Sport.es.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх.

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