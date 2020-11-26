Кандидат в президенты "Барселоны" предложил переименовать клубный стадион в честь Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо в случае своего избрания намерен переименовать домашний стадиона клуба "Камп Ноу" в честь аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

"Контракт Месси истекает по окончании сезона, но он является живой легендой мирового футбола и "Барселоны". Я намерен предложить совету директоров рассмотреть возможность переименования нашего стадиона в "Камп Ноу Лео Месси", - приводит слова Русо ESPN.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Месси - лучший бомбардир в истории каталонского клуба, он забил 640 голов в 742 матчах.

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