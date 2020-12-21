Кандидат в президенты "Барселоны" предложил снести клубный стадион

Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито предложил снести домашний стадион каталонского клуба "Камп Ноу", сообщает AS.

По сведениям издания, Бенедито намерен построить для "Барселоны" новый стадион, если победит на выборах. В случае сноса стадиона "Барселона" временно будет играть на Олимпийском стадионе.

"Камп Ноу" построен в 1957 году. Его вместимость составляет 99 354 мест. Прежнее руководство клуба под руководством Хосепа Бартомеу планировало масштабную реконструцию стадиона. Проект оценивается в 600 миллионов евро, но был заморожен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Выборы нового президента "Барселоны" состоятся 24 января.

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