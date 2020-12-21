Кандидат в президенты "Барселоны" предложил снести клубный стадион
Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито предложил снести домашний стадион каталонского клуба "Камп Ноу", сообщает AS.
По сведениям издания, Бенедито намерен построить для "Барселоны" новый стадион, если победит на выборах. В случае сноса стадиона "Барселона" временно будет играть на Олимпийском стадионе.
"Камп Ноу" построен в 1957 году. Его вместимость составляет 99 354 мест. Прежнее руководство клуба под руководством Хосепа Бартомеу планировало масштабную реконструцию стадиона. Проект оценивается в 600 миллионов евро, но был заморожен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Выборы нового президента "Барселоны" состоятся 24 января.
Не пропустите: Месси: "Барселона" переживает трудные времена, но я в порядке". | http://soccernews.ru
главное
-
Вратарь "Краснодара" и сборной России Сафонов женился: фото красотки
-
Газизов контактировал с клубом РПЛ
-
Уткин высказался о предстоящем уходе Тедеско из "Спартака"
-
Российского арбитра отстранили работы за пьянство с представителями "Сочи" после матча со "Спартаком"
-
"Реал" поборется за трансферную цель "Ливерпуля"
Лента новостей
-
"Ливерпуль" и "Шальке" могут обменяться футболистами в январе
-
"Ахмат" нацелился на форварда "Торпедо"
-
В "Фиорентине" прокомментировали информацию об интересе к Кокорину
-
Левандовски сравнил себя с Месси и Роналду
-
"Ливерпуль" может купить защитника дортмундской "Боруссии"
-
Вратарь "Краснодара" и сборной России Сафонов женился: фото красотки
-
Криштиану Роналду признан лучшим игроком "Ювентуса" в сезоне-2019/2020
-
Кандидат в президенты "Барселоны" предложил снести клубный стадион
-
В "Сочи" прокомментировали информацию о переговорах с Газизовым
-
Ван Дейк приступил к работе с мячом (видео)
-
Газизов контактировал с клубом РПЛ
-
Немецкие защитники братья Бендеры неожиданно решили завершить карьеры
-
"Бавария" не будет покупать Эриксена
-
Уткин высказался о предстоящем уходе Тедеско из "Спартака"
-
"Реал" теряет Модрича
-
Стал известен игрок года в АПЛ по версии болельщиков
-
Президент "Реала" высказался о возможном создании европейской Суперлиги
-
В РФС назвали причину дисквалификации Тедеско
-
1
Российского арбитра отстранили работы за пьянство с представителями "Сочи" после матча со "Спартаком"
-
Российские клубы нацелились на защитника сборной Казахстана Шомко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14