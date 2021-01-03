Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал, как он будет вести переговоры с Месси



Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо рассказал, как он собирается провести переговоры о продлении контракта с нападающим команды Лионелем Месси, если будет избран на пост. Стоит отметить, что Руссо был вице-президентом "Барселоны" при бывшем главе клуба Жозепе Бартомеу.

"Я хочу посмотреть Месси в глаза и сказать, что его зарплата является непомерной для клуба. После этого я расскажу ему о нашем новом футбольном проекте. Мы собираемся окружить его молодыми талантами.

Прошлым летом Месси хотел уйти из "Барселоны", но не из-за денег. Дело было отсутствии спортивного проекта", – приводит слова Русо Diario Sport.

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