Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал, как он будет вести переговоры с Месси
Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо рассказал, как он собирается провести переговоры о продлении контракта с нападающим команды Лионелем Месси, если будет избран на пост. Стоит отметить, что Руссо был вице-президентом "Барселоны" при бывшем главе клуба Жозепе Бартомеу.
"Я хочу посмотреть Месси в глаза и сказать, что его зарплата является непомерной для клуба. После этого я расскажу ему о нашем новом футбольном проекте. Мы собираемся окружить его молодыми талантами.
Прошлым летом Месси хотел уйти из "Барселоны", но не из-за денег. Дело было отсутствии спортивного проекта", – приводит слова Русо Diario Sport.
Не пропустите: "Барселона" показала первый гол Месси в 2021 году. | http://soccernews.ru
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