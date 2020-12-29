Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал о целях Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта, который вновь будет участвовать в президентских выборах, поделился мнением о ситуации с аргентинским нападающим каталонцев Лионеле Месси.

"Финансовые проблемы "Барселоны" и ситуация с Месси это результат неудачной работы прежнего руководства. Сейчас ситуация стала хуже из-за коронавируса, но сложности с Месси являются следствием слабого менеджмента. Мы можем исправить оба этих момента.

Месси намерен дождаться выборов нового президента и выслушать его предложение. Он будет ждать до конца сезона.

Что я могу предложить Месси? Для начала мне нужно стать президентом и оценить возможности клуба. После этого мы сможем понять, готова ли "Барселона" сделать ему хорошее финансовое предложение. Впрочем, Лео не нужны деньги. Он хочет, чтобы "Барселона" побеждала в чемпионате Испании и Лиге Чемпионов", - приводит слова Лапорты AS.

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