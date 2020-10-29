Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал о своих планах в случае победы на выборах

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Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал о своих планах в случае победы на выборах

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт рассказал о своих планах в случае победы на выборах главы каталонского клуба.

"Перед нами стоит большой выбор. Нам нужно заменить лучшее поколение в истории футбола. Особенно это сложно сделать в тот период, когда конкуренция очень высока, ведь многие клубы принадлежат богатым и могущественным владельцам.

Мы собираемся создать сильный и конкурентоспособный проект. "Барселоне" повезло, что мы получили в наследство уникальный стиль игры от Йохана Круиффа. Большинство лучших профессионалов, которые понимают этот стиль, являются фанатами "Барселоны" - Гвардиола, Хави, Иньеста, Пуйоль. Они все легенды "Барселоны", но не работают в клубе. Поэтому нам необходимо вернуть их", - приводит слова Фонта Sky Sports.

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