Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал о своих планах в случае победы на выборах

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт рассказал о своих планах в случае победы на выборах главы каталонского клуба.

"Перед нами стоит большой выбор. Нам нужно заменить лучшее поколение в истории футбола. Особенно это сложно сделать в тот период, когда конкуренция очень высока, ведь многие клубы принадлежат богатым и могущественным владельцам.

Мы собираемся создать сильный и конкурентоспособный проект. "Барселоне" повезло, что мы получили в наследство уникальный стиль игры от Йохана Круиффа. Большинство лучших профессионалов, которые понимают этот стиль, являются фанатами "Барселоны" - Гвардиола, Хави, Иньеста, Пуйоль. Они все легенды "Барселоны", но не работают в клубе. Поэтому нам необходимо вернуть их", - приводит слова Фонта Sky Sports.

Не пропустите: "Барселона" потроллила "Ювентус" после победы в Турине. | http://soccernews.ru