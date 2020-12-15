Кандидат в президенты "Барселоны" считает неподъемной зарплату Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо, который покинул пост вице-президента клуба из-за конфликта с Жозепом Бартомеу, поделился мнением о будущем Лионеля Месси.

"Сейчас экономическая ситуация не позволяет платить нашему капитану его огромную зарплату. Нужно договариваться о снижении. Однако, это не должно стать проблемой. Ведь Месси, когда говорил, что уходит, не поднимал вопрос финансов. Он хотел побеждать, играть за команду, в которой собраны таланты. Потому финансы тут не причем, он и так получает больше всех футболистов в мире. Здесь имеет значение именно спортивный проект. Мы представим ему привлекательный вариант", – сказал Русо в интервью As.

Зарплата 33-летнего Месси по некоторым данным составляет 92 миллиона евро в год с учетом налогов.