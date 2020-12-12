Кандидат в президенты "Барселоны сказал почему не подпишет Рамоса

Кандидат в президенты каталонского клуба Тони Фрейша упомянул, что хотел видеть Серхио Рамоса в "Барсе", еще в период его выступления за "Севилью".

"Сейчас уже невозможно заполучить Рамоса. Он настоящий символ "Реала" и его переезд к нам нереален.