Кандидат в президенты "Барселоны сказал почему не подпишет Рамоса

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Кандидат в президенты "Барселоны сказал почему не подпишет РамосаКандидат в президенты каталонского клуба Тони Фрейша упомянул, что хотел видеть Серхио Рамоса в "Барсе", еще в период его выступления за "Севилью".

"Сейчас уже невозможно заполучить Рамоса. Он настоящий символ "Реала" и его переезд к нам нереален.

Еще до "Реала", в то время, когда он играл в "Севилье" его предлагали "Барселоне", если я не ошибаюсь.Вот тогда я бы подписал с ним контракт", – сказал Фрейша в интервью El Partidazo.

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