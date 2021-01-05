Кандидат в президенты "Барселоны" уверен в уходе Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито выразил мнение, что аргентинский нападающий Лионель Месси покинет каталонский клуб.

"Лучшей новостью для "Барселоны" стало бы сохранение Месси, но я не настроен позитивно. Учитывая происходящее в клубе, ближайшие два года станут очень сложными для "Барсы". Лео находится в команде уже 20 лет. Он любит клуб, так что ему не все равно. Он многое дал команде, но и "Барселона" многое дала ему. Наиболее вероятно, что Месси уйдет летом", - приводит слова Бенедито ESPN.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

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