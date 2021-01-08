Кандидат в президенты "Барселоны": "В идеале Месси ждёт пожизненный контракт"

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался о значимости для клуба нападающего Лионеля Месси.

"В идеале Месси ждёт пожизненный контракт. В краткосрочной перспективе мы рассчитываем на него как на игрока. Сохранение в команде лучшего футболиста мира должно быть приоритетом. В среднесрочной и долгосрочной перспективе его присутствие в руководстве обязательно. Мы просто не осознаём, что значит иметь в составе лучшего игрока в истории на международном уровне. То, что он сможет нам дать после завершения карьеры, не поддаётся количественной оценке", - цитирует Фонта Marca.

Напомним, что ближайшим летом 33-летний аргентинец может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января.

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