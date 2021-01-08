Кандидат в президенты "Барселоны": "В идеале Месси ждёт пожизненный контракт"

Теги барселоналионель месси

Кандидат в президенты "Барселоны": "В идеале Месси ждёт пожизненный контракт"

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался о значимости для клуба нападающего Лионеля Месси.

"В идеале Месси ждёт пожизненный контракт. В краткосрочной перспективе мы рассчитываем на него как на игрока. Сохранение в команде лучшего футболиста мира должно быть приоритетом. В среднесрочной и долгосрочной перспективе его присутствие в руководстве обязательно. Мы просто не осознаём, что значит иметь в составе лучшего игрока в истории на международном уровне. То, что он сможет нам дать после завершения карьеры, не поддаётся количественной оценке", - цитирует Фонта Marca.

Напомним, что ближайшим летом 33-летний аргентинец может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта.

Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января.

Не пропустите: "Манчестер Сити" считает себя фаворитом в борьбе за Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" может подписать экс-нападающего "Ростова"

"Ювентус" может подписать экс-нападающего "Ростова"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов