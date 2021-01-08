Кандидат в президенты "Барселоны": "В идеале Месси ждёт пожизненный контракт"
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался о значимости для клуба нападающего Лионеля Месси.
"В идеале Месси ждёт пожизненный контракт. В краткосрочной перспективе мы рассчитываем на него как на игрока. Сохранение в команде лучшего футболиста мира должно быть приоритетом. В среднесрочной и долгосрочной перспективе его присутствие в руководстве обязательно. Мы просто не осознаём, что значит иметь в составе лучшего игрока в истории на международном уровне. То, что он сможет нам дать после завершения карьеры, не поддаётся количественной оценке", - цитирует Фонта Marca.
Напомним, что ближайшим летом 33-летний аргентинец может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта.
Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января.
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|М
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14